RİZE Bayramda buluşan 3 kuşak aile koro oluşturdu, şarkı söyledi

15.08.2019 13:51

Bayramda buluşan 3 kuşak aile koro oluşturdu, şarkı söyledi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Özyanık ailesinin 3 kuşak bireyleri, Kurban Bayramı'nda bayramlaştıktan sonra yan yana dizilerek koro halinde Erkin Koray'ın 'fesuphanallah' şarkısını seslendirdi. Kayda alınan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Ardeşen ilçesine bağlı Simen köyünde Özyanık ailesi, Kurban Bayramı nedeniyle bir araya gelerek bayramlaştı, hasret giderdi. Ailenin 3 kuşak bireyleri yan yana dizilerek koro halinde Erkin Koray'ın 'fesuphanallah' şarkısını seslendirildi. Kayda alınan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'GELENEKLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ'

Ailenin büyüklerinden Ali Özyanık, bayram ve özel günlerde ailelerin bir araya gelmenin önemli olduğunu belirterek, Çok güzel bir bayram geçirdik. Hep birlikte bir aradayız. Birlik ve beraberliğin güzelliği zaten budur. Allah birliğimizi daim eylesin. Birlik beraberlikte her zaman fayda var. Bu örf ve adetlerimizi sürekli yaşatmamız gerekiyor. Böyle bayram ve özel günlerde her zaman bir arada olmalıyız. Herkesin bayramı mübarek olsun dedi.

'KENETLENEREK ŞARKI SÖYLEDİK'

Ailenin bir araya gelmesini organize eden Mustafa Özyanık da, amaçlarının gelecek nesillere geleneklerini aktarmak olduğunu söyleyerek, Aile olarak hep birlikte bir arada olmak bam başka bir duygu. Kentten, kent ve ülke dışından akrabalarımla irtibata geçip, bayramda bir araya geldik. Torunlar, yeğenler, çocuklar bir arada bayramın coşkusunu yaşadık. Erkin Koray'ın 'fesuphanallah' şarkısı çalındı o ara, bir anda kenetlenerek bu anı şarkı söyleyip ölümsüzleştirdik. Çok güzel ve anlamlı bir gün oldu diye konuştu.

Kaynak: DHA