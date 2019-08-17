"Rize Barosu adli yıl açılış törenine katılacak"

17.08.2019 17:53

Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılmayacakları yönünde basın açıklaması yapan baroların kararlarının siyasi ve kişisel olduğunu savunarak, Rize Barosu olarak törene katılacaklarını bildirdi.

Peçe, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği adli yıl açılış törenine tüm baro başkanlarını daveti sonrasında İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın gibi bazı baroların katılmama yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Bir kısım baroların, adli yıl açılış töreninin tarafsız bir mekanda gerçekleştirilmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmesinin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüreceğini ileri sürülerek davete icabet etmeyecekleri bilgisini paylaştıklarını aktaran Peçe, şu değerlendirmede bulundu:

"??Açıklama yapan baroların endişelerinin yargı bağımsızlığının zedelenmesi, tarafsızlığın yitirilmesi vesaire olduğunu düşünmüyorum. Zira aynı barolar kısa zaman öncesinde Türkiye Barolar Birliğinin aktif katılımı ile hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde avukatlık mesleğinin yıllardır kangren olmuş birçok sorununa çözüm getirmesine rağmen, Adalet Bakanlığı ile el sıkışılmasına karşı çıkılmış, reform belgesi küçümsenmiş, Barolar Birliği Başkanını siyasete teslim olmuş kişi olarak ilan etmişlerdir. ?Mesleğin birçok sorununun çözüm aşamasına geldiği, özellikle Adalet Bakanımız Sayın Abdlhamit Gül'ün sorunların çözümünde gösterdiği irade ve fedakarlığı, Sayın Metin Feyzioğlu'nun mesleğin yıllardır hep konuşulan ancak bir türlü çözülemeyen sorunlarını Adalet Bakanlığı ile yürütülen karşılıklı anlayış ve müzakere ile çözüme kavuşturma aşamasına geldiği bir süreçte bazı baroların bu şekilde siyasi tavır sergilemeleri her şeyden önce mesleğin sorunlarının çözümündeki aktif sürece zarardan başka bir şey getirmeyeceği tüm meslektaşlarımın malumudur."

Cumhurbaşkanının devletin başı olduğunu, yürütme yetkisi bulunduğunu kaydeden Peçe, "??Anayasamızdaki devletin başı sıfatı ile devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını teminle görevli Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde yapılacak olan adli yıl açılış töreninin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına halel getirmeyeceğini, törene katılmayacakları yönünde basın açıklaması yapan baroların kararlarının hukuki olmayıp siyasi ve kişisel kararlar olduğunu, Rize Barosu olarak törene katılacağımızı kamuoyuna saygı ile arz ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA