Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
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Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinciAVRUPA Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde mücadele eden Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in 10'uncu Avrupa şampiyonluğu, Yozgat'taki baba evinde sevinçle karşılandı.

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde mücadele eden Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in 10'uncu Avrupa şampiyonluğu, Yozgat'taki baba evinde sevinçle karşılandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde mücadele eden Rıza Kayaalp'in final müsabakası, Yozgat'taki baba evinde heyecanla izlendi. Kayaalp'in anne ve babası ile ağabeyi karşılaşma öncesinde dualar okudu. Kayaalp'in, Gürcü rakibi Lakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı.

Anne Sevgi Kayaalp, maçı izlerken çok heyecanlandıklarını söyledi. Maç boyunca dua ettiklerini Allah'a yalvardıklarını belirten anne Kayaalp, 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu aldık. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım, darısı olimpiyatlara inşallah dedi.

Baba Kelami Kayaalp de 10'uncu Avrupa şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun, ülkemizin bayrağını dalgalandırdı, İstiklal Marşı'nı söyletti. Darısı inşallah olimpiyatlara diye konuştu.

Ağabey Serdar Kayaalp ise Final maçını televizyondan canlı izledik. Daha önce yendiği rakibiydi ama yine de heyecanlıydık. İnşallah 91 gün sonra olimpiyat madalyasını da alacak ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
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