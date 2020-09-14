Riyakar ne demek? TDK'ya göre riyakar ne anlama gelir? Riyakar'ın anlamı nedir?
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Riyakar ne demek? TDK'ya göre riyakar ne anlama gelir? Riyakar'ın anlamı nedir?

Riyakar kelimesi özellikle son yıllarda oldukça karşımıza çıkan bir sözdür. İlk kez kullanıldığında kulağa farklı gelse de riyakar, anlam olarak oldukça güzel bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Cümle içinde sıkça kullandığımız ve kullanıldığında oldukça eski havası sebebiyle oldukça dikkat çeken bu kelimenin anlamı ve kullanım yerleri nelerdir?

Riyakar ne demek? TDK'ya göre riyakar ne anlama gelir? Riyakar'ın anlamı nedir?
14.09.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:53

Arapça ve Farsçadan ortak olarak dilimize geçen oldukça zengin bir anlamı olan riyakar büyüklerimizin sıklıkla kullandığı bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Gelin bu kelimenin anlamına hep birlikte bakalım.

Riyakar ne demek? TDK'ya göre riyakar ne anlama gelir? Riyakar'ın anlamı nedir?

RİYAKAR NE DEMEK?

Toplumsal ahlak ve etik kurallarına karşı olan ve durum ve davranış sergileyen kişiye denir. Bu kelime genelde sıfat olarak karşımıza çıkar. Insanların yanıltılması ve aldatılması gibi anlamaları da vardır.

Riyakar ne demek? TDK'ya göre riyakar ne anlama gelir? Riyakar'ın anlamı nedir?
riyakar

TDK'YA GÖRE RİYAKAR NE ANLAMA GELİR?

Türk dil kurumu'nun riyakar kelimesine karşılık olarak verdikleri anlam kişileri kandırmak için yalana başvuran, sahte sözler ve vaatler vermekten kaçınmayan, bir dediği diğerini tutmayan, gösterişten ibaret olarak karşımıza çıkıyor.

RİYAKAR KELİMESİNİ CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANABİLİRİZ?

Birçok şekilde cümle içinde kullanılacağı gibi oldukça basit cümlelerde de kullanılabilir. Örnek verecek olursak;

Onun riyakarlılığının ve ikiyüzlülüğünün sınırı yok.

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere riyakar kelimesi pek de güzel olmayan bir anlam ile karşımıza çıkıyor.

TDK'nın vermiş olduğu örneğe bakarsak: - Ah bu yarım sarhoşluk! İnsanı yalancı ediyor, riyakâr ediyor, lafını şaşırtıyor.

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