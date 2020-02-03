Ritimler İklim İçin Okay Temiz'in 81. Doğum Günü Partisinin Teması İklim
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Ritimler İklim İçin Okay Temiz'in 81. Doğum Günü Partisinin Teması İklim

"Ritmin Günü" başlığıyla geleneksel hale gelen kutlamanın bu yıl 17'ncisi gerçekleşiyor.

03.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:36
Ritimler İklim İçin Okay Temiz'in 81. Doğum Günü Partisinin Teması İklim

Her yıl konserlerini bir tema üzerinden gerçekleştiren , "17. Ritmin Günü" konserinin temasını "iklim" olarak belirledi. Birleşmiş Milletler (BM), 2020 ve sonrasında sıcaklıklardan dolayı aşırı doğa olaylarının yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

'ten Türkiye'ye Esen Caz Rüzgârı

"Ritmin Günü" konserinde Okay Temiz ve virtüöz besteci Aydın Esen " Wind Jazz Grubu" ile sahnede olacak. Orient Wind, Okay Temiz'in 1974'te Avrupa'nın en iyi caz müzisyenlerini bir araya getirerek İsveç'te başlattığı bir proje. İlerleyen yıllarda, Türkiyeli müzisyenlerin de katılımıyla ülkemizde yeni bir ses inşa eden Temiz; Aydın Esen ile birlikte kazandıkları deneyimlerin Orient Wind'in temelini oluşturduğunu söylüyor.

İran ve Yeni Gine'den Virtüözler

17. Ritmin Günü konserinde Orient Wind'in yanısıra; İranlı tombak ustası Mohammed Reza Mortazavi ve Yeni Gineli djembe hocası Sekau Amadou Kouyate de sahnede olacak.

Her konserde olduğu Okay Temiz Ritim Atölyesi öğrencileri doğum gününde duayen perküstyonisti yalnız bırakmayacak.

Kaynak: Bültenler
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