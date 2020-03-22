Risk grubu yaşlılar için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kuruldu Karabük Valiliği tarafından sokağa çıkması yasaklanan ve kimsesi olmayan yaşlılar için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kuruldu.

Karabük Valiliği tarafından sokağa çıkması yasaklanan ve kimsesi olmayan yaşlılar için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkması yasaklanan, kısıtlanan, tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayana 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması için valiliğimizce 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA