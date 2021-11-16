Riot Games, Whalen Rozelle'i küresel espor operasyonları lideri olarak atadı

Riot Games bugün, Whalen Rozelle'in yeni Küresel E spor Operasyonları Lideri pozisyonuna terfi edildiğini duyurdu. Önceden Kıdemli Küresel Espor Direktörü ve VALORANT Esporu Global Lideri olan Rozelle, bu terfi ile Riot Games Espor Küresel Lideri John Needham'ın oluşturduğu yeni bir pozisyonu teslim alıyor.

Rozelle; artık küresel ve çeşitlilik içeren bir ekibin yönetimi, liderliği ve danışmanlığından sorumlu olacak. Riot'un espor ürünleri olan LoL Esporu, VALORANT Esporu, Wild Rift Esporu ve diğerleri (TFT, LoR gibi) için sürdürülebilir çözümler oluşturmak adına yeni yaklaşımlar geliştirip uygulayacak. Riot Games tarihinde bir ilk olan bu pozisyon, bölgesel liglere ve çalışanlara yönetim yardımı ve stratejik zekâ sunması için oluşturuldu.

"Whalen'in Riot Games esporlarını yönetmekte başarılı ve eşsiz bir geçmişi var. Bu yeni ve daha kapsamlı pozisyonu sayesinde engin tecrübelerini, esporlarımızın gelişmesi ve etkilerinin artırılması için kullanabilecek," diyor Needham. "Whalen, Riot'a espor henüz fikir aşamasındayken katıldı ve LoL Esporu'nun dünyanın en büyük esporuna dönüştürülmesine yardımcı oldu. VALORANT Esporu'yla ikinci bir sorumluluk daha üstlenmesini rica ettiğimizde, bu yeni zorluğa hemen kucak açtı ve tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir başarı yakalayan VALORANT Champions Tour doğdu. Riot'un espor içerikleri ve coğrafyalarında, sayısız strateji ve operasyonumuza şekil vereceği önümüzdeki yıllar için ondan beklentilerimiz çok daha büyük."

Riot, geçtiğimiz yılda espor sektöründeki etkisini genişletti. İlk oyunları olan ve bu yılki Dünya Şampiyonası'yla (Worlds) bir eşsiz başarıya daha imza atan League of Legends Esporu, 11. sezonunda da dünyanın en çok izlenen esporu olmaya devam ediyor. VALORANT Esporu da başarılı bir ilk sezona imza attı ve iki uluslararası Masters etkinliğiyle bu yılki FPS yayınları arasında en yüksek dakika başına ortalama seyirci sayılarına ulaştı.

"Riot Games'in esporu bugün olduğu, durmadan büyüyen haline taşımaktaki etkisini görmek çok tatmin edici oldu. Geride bıraktığımız dokuz yıl boyunca bu gelişime katkı sağlama fırsatım olduğu için çok mutluyum," diyor Rozelle. "Topluluğumuzun sevdiğim çok özelliği var, oyuncular ve taraftarlar için her gün en iyi deneyimleri oluşturma hevesim de bu özelliklerden geliyor. Espor sektörü olarak henüz eteklerinde gezindiğimiz büyüme, değişim ve potansiyel dağının yükselişine en ön sıradan tanık oldum. Tüm oyunlarımız için işbirlikçi "tek takım" yaklaşımıyla devamlı dirsek temasındaki küresel hayran kitlesine neşe getirmek, spor ve eğlence sektörünün sınırlarını zorlamamızı sağlayacak."

Riot'un espor sektöründeki varlığı giderek genişlerken, taraftarların da tüm espor ürünlerinde en üst kalitede hizmet alabilmeleri için; küresel operasyonlarda ortak bir yaklaşım ihtiyacına cevap verebilmek olmazsa olmaz. Rozelle, bu stratejinin küresel olarak tüm bölgelerde uygulanmasından sorumlu olacak. Her espor dalının; rekabet odaklı çalışmalar, yayınlar, hayranlarla etkileşim ve finansal sürdürülebilirlik gibi alanlardaki faaliyetlerine olabilecek en yüksek seviyede devam etmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlayacak.

Rozelle, yeni bir küresel lider atanana kadar VALORANT Esporu'nun sorumluluğunu üstlenmeye de devam edecek ve yeni liderin bulunması sürecinde Needham'a destek olacak.

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