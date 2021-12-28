Kadın çalışanlarının cinsel taciz iddiasıyla dava açtığı Riot Games, 100 milyon dolar ödeyecek

League of Legends ve Valorant oyunlarının yayıncısı Riot Games, ilk olarak Kasım 2018'de eski çalışanlar tarafından işyeri tacizi ve cinsel ayrımcılık yaşandığı iddiasıyla açılan dava yıllar sonra karara bağlandı. Riot Games'in bini aşkın kadın çalışanına 100 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.

100 MİLYON DOLAR ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Amerika Adil İstihdam ve İskan Dairesi'nden 27 Aralık'ta yapılan duyuruda, yıllarca devam eden hukuk savaşlarından sonra 1065 kadın çalışanına ve 1300 sözleşmeli işçiye 100 milyon dolar ödenmeye hazırlandığı Riot Games tarafından bildirildi.

ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRET 10 KAT ARTTI

Ödenmesine karar kılınan bu ücret, daha önce 2019'da kapatılan miktardan 10 kat daha fazladır. Adil İstihdam ve İskan Dairesi'nin kurbanlara bunun yerine 400 milyon dolara kadar ödeme yapılması gerektiğini iddia ederek ilk anlaşmayı engellemesi sonrasında, 100 milyon dolarlık yeni meblağ iki yıl sonra onaylandı.

MAHKEME ONAYI BEKLENİYOR

Hem Riot Games hem de davacılar Aralık ayındaki anlaşmayı imzalamalarına karşın, anlaşmanın hala mahkemede onaylanması gerekiyor. Bu son duruşma için henüz bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmadı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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