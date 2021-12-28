Kadın çalışanlarının cinsel taciz iddiasıyla dava açtığı Riot Games, 100 milyon dolar ödeyecek
Oyun geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games, eski çalışanlarının ortaya attığı cinsel taciz iddialarıyla davalık olmuştu. Tam üç yıl sonra dava karara bağlandı. Riot Games, binden fazla kadına 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
League of Legends ve Valorant oyunlarının yayıncısı Riot Games, ilk olarak Kasım 2018'de eski çalışanlar tarafından işyeri tacizi ve cinsel ayrımcılık yaşandığı iddiasıyla açılan dava yıllar sonra karara bağlandı. Riot Games'in bini aşkın kadın çalışanına 100 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.
Amerika Adil İstihdam ve İskan Dairesi'nden 27 Aralık'ta yapılan duyuruda, yıllarca devam eden hukuk savaşlarından sonra 1065 kadın çalışanına ve 1300 sözleşmeli işçiye 100 milyon dolar ödenmeye hazırlandığı Riot Games tarafından bildirildi.
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Ödenmesine karar kılınan bu ücret, daha önce 2019'da kapatılan miktardan 10 kat daha fazladır. Adil İstihdam ve İskan Dairesi'nin kurbanlara bunun yerine 400 milyon dolara kadar ödeme yapılması gerektiğini iddia ederek ilk anlaşmayı engellemesi sonrasında, 100 milyon dolarlık yeni meblağ iki yıl sonra onaylandı.
Hem Riot Games hem de davacılar Aralık ayındaki anlaşmayı imzalamalarına karşın, anlaşmanın hala mahkemede onaylanması gerekiyor. Bu son duruşma için henüz bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmadı.
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