RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım üniteleri alarm veriyor

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 2 bin 245 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 456 bin 674'e, 67 bin 467 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 342 bin 162'ye çıktı.