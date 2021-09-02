RIO DE JANEIRO - Brezilya'da sokak sanatçıları pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 839 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 580 bin 413'e, 24 bin 589 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 776 bin 870'e yükseldi. Ülkede kısıtlamalar nedeniyle işsiz kalan ve ekonomik zorluk yaşayan sanatçılar, sokak performansları sergileyerek para kazanmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Alarico Teixeira