Rina filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rina filmi ne zaman, nerede çekildi?

Televizyon gösterimiyle yeniden gündeme gelen Rina filmi, izleyenleri ekran başına kilitliyor. Filmi izlemeyi planlayanların aklında ise şu sorular var: Rina'nın konusu nedir, filmde kimler rol alıyor, hikâyenin özeti nasıl? Tüm bu soruların yanıtlarını ve filme dair öne çıkan noktaları inceliyoruz.

RİNA FİLMİ KONUSU

Rina, dostluk ve hayaller üzerine kurulu bir ada hikâyesini anlatır. Ali, Ömer ve Umut adada yaşayan üç yakın arkadaştır. Ali yazları plajda çalışırken her sene gizliden âşık olduğu kızın gelmesini umut eder. Umut, sepetçilik yapan Zehra'ya gönlünü kaptırmıştır. Ömer ise babasıyla birlikte üzüm bağında çalışır ve kendisine ayrılan küçük bölümde şarap yapımı üzerine deneyler yapar. Üç kafadarın en büyük hayali ise bir gün kendi şarap fabrikalarını kurmaktır.

RİNA FİLMİ OYUNCULARI

• Cüneyt Türel – Baba

• Cezmi Baskın – Hilmi

• Ayten Uncuoğlu – Perizat

• Erdal Tosun – Memo

• Paşhan Yılmazel – Ömer

• Eray Türk – Ali

• Çağlar Çorumlu – Umut

• Merve Sevi – Zehra

• Erdem Sakalıbüyük – Tekin

• Kerem Kupacı – Özer

• Erkan Sever – Adem

• Mesut İzgi – Cengiz

• Tayfun Sav – Koç

• Mahmut Gökgöz – Salih

• Burcu Altın – Gökçe

• Sennur Canpolat – Serpil

RİNA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu Rina filmi, 2009 yılında çekildi. Çekimlerin adresi Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada oldu. Film, aynı yılın aralık ayında vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.