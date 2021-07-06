RimWorld 1.3 Güncellemesi Ideology Genişlemesini Getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RimWorld 1.3 Güncellemesi Ideology Genişlemesini Getirdi

RimWorld 1.3 Güncellemesi Ideology Genişlemesini Getirdi
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Yakında Ludeon Studios, yeni ücretsiz içerik, hayvan çitleri, ihlal baskınları, sakallar ve birçok yaşam kalitesi iyileştirmesi dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler içeren RimWorld 1.3 güncellemesini yayınlayacak.

Yakında Ludeon Studios, yeni ücretsiz içerik, hayvan çitleri, ihlal baskınları, sakallar ve birçok yaşam kalitesi iyileştirmesi dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeler içeren RimWorld 1.3 güncellemesini yayınlayacak.

RimWorld Ideology

Rimworld 1.3 yamasının yapımı on beş ay sürdü, bu nedenle yamanın kendisi, inanç sistemlerine, sosyal rollere, ritüellere, eski kalıntı avlarına ve kültürler arası etkileşime odaklanan bir genişleme ile uygulanan birçok değişiklikle büyük bir yama.

Artık hayvanlar daha odaklanmış rollerle daha üretken, ancak bazılarının çitle çevrili ağıllarda tutulması ve güvenilir çiftçileriniz tarafından yönlendirilmesi gerekiyor. Her zaman yatak odalarında dolaşan veya zihin kontrolü yoluyla ağıllarda kalan rastgele ineklere sahip olmak yerine, koloniye daha "çiftlik" bir görünüm ve his verir.

Baskınlarla ilgili olarak, savunma, en azından başarı hissi ile artık daha zorlu ve ödüllendirici olacak. Düşmanlar artık savunmanızı aşmak için yeni bir saldırı saldırısı stili kullanacak.

Ana girişi kullanmak yerine üssünüzün yanına özel duvar yıkma aletleri ve tüneller getirecekler. Kabileler bunu yeni bir ihlal baltasıyla yaparken, korsanlar el bombası kullanıyor ve mekanoidler termit adı verilen yeni bir mekanoid türü kullanıyor.

Ancak eski stratejiler hala mevcuttur ve bunlar sadece zaman zaman ortaya çıkacak varyasyonlardır.

Genişletme dahil tüm yama, modlama düşünülerek yapıldı. Geliştiriciler, modlarla birlikte test ettiler ve modları optimize etmenin moda bağlı olarak 5 dakikadan birkaç saate kadar sürdüğünü bildirdiler. Hem olağanüstü yama hem de modlama uyumluluğu göz önüne alındığında, böyle bir oyun için iyi haber.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Sertab Erener Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
RimWorld 1.3 Güncellemesi Ideology Genişlemesini Getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 23:41:35. #1.15#

title