Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına yanıt: Kesinlikle yalandır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır" dedi.

Ankara'da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" dedi.

"TEKLİF YAPILDIĞI İDDİASI YALANDIR"

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası gözlerin çevrildiği Hisarcıklıoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım" ifadelerini kullandı.

İşte Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımı;

ELEŞTİRİLERİ İLE GÜNDEM OLUYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemlerde hükümetin ekonomi politikasına yönelik eleştirileri ile gündem oluyor. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu satırlara yer vermişti: "Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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