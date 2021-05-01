Rıdvan Yılmaz kimdir? Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Yılmaz istatistikleri

Beşiktaş'ın transfer ettiği Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Yılmaz istatistikleri merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın yeni sol beki Rıdvan Yılmaz hakkında merak edilenler...

Beşiktaş'ın transfer ettiği Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım için de umut vadediyor. Peki,Rıdvan Yılmaz kimdir? Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Yılmaz istatistikleri nedir? İşte detaylar...

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Beşiktaş'ın en önemli genç yetenekleri arasında yer alan Rıdvan Yılmaz 20 yaşındadır. 21 Mayıs 2001 doğumlu olan oyuncu şu an profesyonel olarak Beşiktaş'ın A takımında da görev yapıyor. Her geçen gün üzerine koyarak büyümeye devam eden genç yetenek, oldukça erken yaşta ilk 11 formasını kaptı.

RIDVAN YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz siyah-beyazlı ekibin U-16, U-17, U-18, U-19 takımlarında da forma giydi. Transfermarkt verilerine göre Rıdvan Yılmaz'ın piyasa değeri 400 bin Euro olarak gösteriliyor. Boyu 1.74.

Yılmaz, Beşiktaş özkaynak düzeyinde 10 yıl geçirdi. Beşiktaş adına ilk profesyonel maçına 8 Nisan 2019 tarihinde Süper Lig'de 7-2 yendikleri Çaykur Rizespor karşısında oyunun son dakikalarında çıktı İlk 11'de yer aldığı ilk lig maçına ise 27 Ocak 2020 tarihinde deplasmanda 2-1 yenildikleri Göztepe karşısında çıktı.26 Haziran 2020 tarihinde Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçta Burak Yılmaz'ın attığı golde ilk asistini yaptı.

Rıdvan Yılmaz nereli?

Rıdvan Yılmaz, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya geldi.



RIDVAN YILMAZ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon ilk 11'de daha sık gördüğümüz futbolcu Beşiktaş forması ile 2020-2021 sezonunda şu ana kadar 5 Süper Lig, 1 Uefa Avrupa ligi olmak üzere toplam 6 maçta görev aldı.

Beşiktaş'ta A takım formasını ilk kez 2018-2019 sezonunda sırtına geçiren Rıdvan Yılmaz, geçen sezon ise 7 maçta süre aldı.

Millî takım kariyeri