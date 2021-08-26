Riders Republic Kapalı Beta 28 Ağustos'a kadar tüm platformlarda erişime açıldı!

Ubisoft Annecy tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan yeni bir spor video oyunu olan Rider Republic'in, beta sürümünün tüm PC, Xbox ve PlayStation oyuncularına açık olduğu duyuruldu.

Riders Republic, Ubisoft'un Ekim ayında piyasaya süreceği yeni bir ekstrem spor oyunudur. Oyunun, çıkış tarihinin hızla yaklaşmasıyla Ubisoft, oyunculara bu eşsiz deneyimi tattırmak adına beta sürümünün tüm PC, Xbox ve PlayStation oyuncularının erişime açıldığını duyurdu.

Ubisoft, Gamescom 2021 Açılış Gecesi sırasında Riders Republic betasının artık PC, Xbox ve PlayStation'daki tüm oyunculara açık olduğunu açıkladı.

KAPALI BETA, 28 AĞUSTOS'A KADAR TÜM PLATFORMLARDA ERİŞİME AÇILDI

Beta, şuan yayında ve 28 Ağustos tarihine kadar sürecek. Beta süresi boyunca, oyuncular çeşitli oyun modlarına katılabilecek. Ayrıca arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecek ve diğer sporculara karşı çevrimiçi olarak rekabet edebilecek.

Ubisoft'un yeterince takdir edilmeyen kış sporları konulu oyunu Steep'in manevi bir halefi niteliğinde olan Riders Republic, bisiklet, kanat takımı, kayak ve snowboard gibi birçok ekstrem sporu deneyimleyeceğiniz rekabetçi bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Oyun, 28 Ekim 2021'de Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için piyasaya sürülecek.

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RIDERS REPUBLIC KAPALI BETA DUYURU FRAGMANI