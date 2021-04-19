Hadise yalanladı, Ebru Gündeş hala sessiz! Yasak aşk iddiasıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hadise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanlarken "Dostum" dediği Ebru Gündeş'in herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Gündeş'in sessizliği "Bilgiyi Ebru mu servis etti?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düştü.

O KADIN HADİSE Mİ?

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Gündeş'in iddia ettiği bu kişinin bir dönem O Ses Türkiye yarışmasında birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise olduğu öne sürüldü.

AVRUPA'DAN MIAMI'YE

Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre; Hadise ile Reza Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddialar arasında. Hadise'nin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Şarkıcının Avrupa aktarmalı Miami'ye uçtuğu, Türk vatandaşları tarafından görüntülenmemek için büyük bir özen gösterdiği konuşuluyor.

LÜKS KIYAFETLER ZARRAB'IN HEDİYESİ Mİ?

Hadise, Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği konuşulanlar arasında. Hadise'nin "Küçük Bir Yol" şarkısının klibinde giydiği, Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın Hadise'ye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

HADİSE: HESAP SORACAĞIM

Gizli aşk iddiasında adı geçen Hadise ise sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bozdu. Konuyla ilgili açıklamasında avukatı aracılığıyla hesap soracağını ifade eden Hadise, şu satırlara yer verdi: "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım."

PEKİ EBRU GÜNDEŞ NEDEN SESSİZ?

Hadise kendisi hakkındaki iddiayı sert bir açıklama ile yalanlarken Ebru Gündeş'in konuyla ilgili sessizliğini koruması dikkat çekti. Öyle ki yarışmada jüri üyeliği yaptıkları dönemde ikilinin arasından su sızmıyordu. Ebru'nun magazin gündemine bomba gibi düşen iddia karşısında suskunluğunu koruması "Bilgiyi Ebru mu servis etti?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

"DOSTUM" DİYE BAHSEDİYORDU

Ebru Gündeş, yarışmaya veda ettikten sonra Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ebru canım sen benim için çok önemlisin... Örnek aldığım, dostluğunu sevdiğim, sanatına saygı duyduğum ve her zaman ne olursa olsun arayabileceğim koca yürekli sevdiğim dostumsun... Senin yerin o koltukta farklı ve hep öyle kalacaktır. Yaşadığın ne olursa olsun bizim sevgimiz, saygımız birbirimize değişmez. Seni çok seven Hadise" ifadelerine yer vermişti.