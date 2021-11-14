Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda en çok izlenen programlardan biri olan O Ses Türkiye, bu sene istenilen seviyeye gelemedi. Oğuzhan Koç'un jüri üyesi olarak katıldığı yeni format, izleyicilerden kabul görmedi. Programın reytingleri, ilk 100'de 17. sıraya kadar geriledi.

YENİ BÖLÜME ACUN DAMGASI

O Ses Türkiye'yi sunan Acun Ilıcalı, jüri üyelerini şaşkına çevirdi. Çoğu Türkçe şarkıdan uzak olması nedeniyle zaman zaman jüri üyelerinin şakalarına maruz kalan Acun Ilıcalı, söylediği şarkıyla dikkat çekti. O Ses Türkiye'nin son bölümünde laf eski pop şarkılardan açıldı.

ŞARKIYI EZBERE SÖYLEDİ

Acun Ilıcalı bu sırada ezbere bildiği şarkı ile herkesi şaşırttı. Honki Ponki şarkısını atlamadan söyleyen Acun Ilıcalı jüriye şoke etti. Ebru Gündeş "İnanamıyorum" derken Beyaz, Oğuzhan Koç ve Murat Boz da bu anlarda epey şaşırdı.

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