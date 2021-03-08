Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddia edildi
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Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddia edildi

08.03.2021 23:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:26

Uzun aradan sonra İbo Show ile Star TV ekranlarından yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, yakaladığı başarıyı sürdüremedi. Reytingleri aynı gün yayınlanan rakipleri yüzünden gittikçe düşmeye başlayan programın, final yapacağı iddia edildi.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak kısa sürede büyük başarı elde edip yüzleri güldüren program, reytinglere yenik düştü.

Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddia edildi

REYTİNGLERDE 8. SIRAYA GERİLEDİ

Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı,Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi. Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmezken, İbo Show hayranları ise iddia ile hüsrana uğradı.

Reytinglere yenik düşen İbo Show'un final yapacağı iddia edildi
Haber Yorumları (17)
ERDEM: gayette eylenceli bir program unutulan sanatçılarımız gün yüzüne çıkıyor bence devam etmeli ibo çatlasanızda patlasanızda ıksırsanızda tıksırsanızda gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biridir. İşinize gelmiyorsa kafanıza silah dayayan yok izlemeyin burdada saçma sapan yorumlar yapmayın siz açın tik tok videolarında insanlar nasıl maymun oluyor onları seyredip zevk alın
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AĞLAMA DUVARI: :(
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166.FİLO: inşaallah en kısa zamanda biter , ibo showu açmadım diye bizim karı televizyonu kırdı ; sanki babası ibo - gitti güzelim televizyon (şaka değil gerçek tv kırık )
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