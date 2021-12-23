Yargı'nın Ceylin'i diziye veda mı ediyor? Son durumu Pınar Deniz bizzat duyurdu
Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz'in uluslararası bir projeden teklif alması nedeniyle diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Pınar Deniz, "Ayrılmam söz konusu değil" dedi.
Yargı dizisi, Kanal D ekranlarına fırtına gibi girdi. Kısa sürede reytingleri altüst eden diziyle ilgili önceki gün bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı ve bu nedenle dizinin final yapacağı öne sürüldü. Ancak Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak ve Zeyno Eracar gibi başarılı isimleri buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.
Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her hafta izleyicinin nefesini kesen sahnelerle sona eriyor. Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi için izleyicileri şoke edecek bir iddia ortaya atılmıştı.
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edilmişti.
Hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuşan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz."
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