Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
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Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu

Ülnlü Youtuber Reynmen'in Ela şarkısının söz yazarı ve yasal sahibi Emrah Karakuyu ile mahkemelik olduğu iddia edildi

22.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:25
Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu

YouTube'da 5 milyondan fazla abonesi bulunan ve burada elde elde ettiği popülerliği değerlendirerek şarkıcılığa soyunan , Derdim Olsun şarkısının yüz milyonlarca dinlenmesinin ardından geçtiğimiz yıl Ela isimli bir şarkı çıkardı.

ŞARKIYI İZİNSİZ KULLANDI

Reynmen'in şarkının yasal sahibi 'dan izinsiz bir şekilde, dahi vermeden reklam ve klip sponsorluğu için ücret aldığı iddia edildi. Reynmen'e dava açan Emrah Karakuyu, aynı zamanda ünlü fenomene bir daha şarkı vermedi.

Şarkı için bir içecek firmasıyla anlaşan ve Ela'nın klibinde firmanın reklamını yapan Reynmen'in bu anlaşmadan 1 milyon lira aldığı konuşuluyordu.

KÜS OLDUĞU ANAJÖRLE BARIŞMAK ZORUNDA KALDI

İddiaya göre; Karakuyu'dan yeni şarkı alamayan Reynmen, Derdim Olsun'u da yapan aranjör Özkan Meydan'ın kapısını çaldı. Reynmen'in Özkan Meydan ile küs olduğu ve birlikte iş yapmak için barışmak zorunda kaldığı konuşuluyor.

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