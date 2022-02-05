Fenomen Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı

29 Ocak Cumartesi günü Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda silahlı gaspçı, Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş'ın yaşadığı siteye geldi. Ardından dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Nesibe Aktaş bir anda şüphelinin doğrulttuğu silahla karşılaştı. Gaspçı Nesibe Aktaş'ın cep telefonu alarak olay yerinden kaçtı.

UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN KAYDI BULUNUYOR

Büyük korku yaşayan anne Aktaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgilerini alarak kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Reynmen'nin annesinin telefonu gasp eden şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan 25 yaşındaki Yunus K., olduğunu belirledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler yerini tespit ettikleri şüpheliyi Esenyurt'ta bulunan adresinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yunus K'nın yapılan üst aramasında, çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli Yunus K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reynmen ve annesi

Demirören Haber Ajansı - Magazin