Reynmen ft. Zeynep Bastık - Yalan sözleri! Reynmen 'Yalan' şarkı sözleri nelerdir?

Reynmen ft. Zeynep Bastık - Yalan şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

REYNMEN & ZEYNEP BASTIK - YALAN ŞARKI SÖZLERİ

(Yalan yalan yalan)

(Yalan yalan yalan)

*****

Yalan yalan yalan

Yalan yalan yalan

*****

Durumu özetleyen bi' bakış attın da

Yanımdasın bu nasıl kaçış

Bi' yanıp bi' sönen ateşi yaktın da bunların hepsi

Palavra palavra

Yine de sensiz dolamaz saraylar

Çiçeklerim açamaz baharda

Bize yok bizden başka fayda

*****

Sende kaldı aklım

Ama bununla hep savaştım

Bu kadar büyük mü aşkın

(Yalan yalan yalan)

Teslim oldum artık

Beni durdurur mu sandın

Ne kelepçeler ne mantık

(Yalan yalan yalan)

*****

Yalan yalan yalan

Yalan yalan yalan

Yalan yalan yalan

Yalan yalan yalan

*****

Oof benim derdim

Sana benim derdim

Nasıl da emin kendinden yalanlarından

Yüzüme bakarken aynı anda nasıl attın bana palavra

Sana yaşamak varken oldum kadavra

*****

Sende kaldı aklım

Ama bununla hep savaştım

Bu kadar büyük mü aşkın

(Yalan yalan yalan)

Teslim oldum artık

Beni durdurur mu sandın

Ne kelepçeler ne mantık

(Yalan yalan yalan)

*****

Yalan yalan yalan

Yalan yalan yalan

Yalan yalan yalan

Yalan yalan yalan

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