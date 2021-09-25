Reynmen ft. Zeynep Bastık - Yalan sözleri! Reynmen 'Yalan' şarkı sözleri nelerdir?
Reynmen ve Zeynep Bastık'ın birlikte söyledikleri Yalan şarkısı 24 Eylül akşamı Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa bir süre içerisinde 450 bin izlenme ve 64 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Reynmen ft. Zeynep Bastık - Yalan sözleri! Reynmen 'Yalan' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
Reynmen ft. Zeynep Bastık - Yalan şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
REYNMEN & ZEYNEP BASTIK - YALAN ŞARKI SÖZLERİ
(Yalan yalan yalan)
(Yalan yalan yalan)
*****
Yalan yalan yalan
Yalan yalan yalan
*****
Durumu özetleyen bi' bakış attın da
Yanımdasın bu nasıl kaçış
Bi' yanıp bi' sönen ateşi yaktın da bunların hepsi
Palavra palavra
Yine de sensiz dolamaz saraylar
Çiçeklerim açamaz baharda
Bize yok bizden başka fayda
*****
Sende kaldı aklım
Ama bununla hep savaştım
Bu kadar büyük mü aşkın
(Yalan yalan yalan)
Teslim oldum artık
Beni durdurur mu sandın
Ne kelepçeler ne mantık
(Yalan yalan yalan)
*****
Yalan yalan yalan
Yalan yalan yalan
Yalan yalan yalan
Yalan yalan yalan
*****
Oof benim derdim
Sana benim derdim
Nasıl da emin kendinden yalanlarından
Yüzüme bakarken aynı anda nasıl attın bana palavra
Sana yaşamak varken oldum kadavra
*****
Sende kaldı aklım
Ama bununla hep savaştım
Bu kadar büyük mü aşkın
(Yalan yalan yalan)
Teslim oldum artık
Beni durdurur mu sandın
Ne kelepçeler ne mantık
(Yalan yalan yalan)
*****
Yalan yalan yalan
Yalan yalan yalan
Yalan yalan yalan
Yalan yalan yalan