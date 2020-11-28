Reynmen Az Sevdim şarkı sözleri

Fenomen isimlerden biri olan Reynmen yeni bir parçasını daha paylaştı. Derdim Olsun ile müzik hayatına atılan Reynmen şarkıları arasında Leila, Ela da yer almaktadır. Peki Reynmen Az Sevdim şarkı sözleri nelerdir? Reynmen kimdir?

Sosyal medyaya yüklediği videolar ile üne kavuşan Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, Sivaslıdır. Yaptığı şarkılar, söylemler ve özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Peki, Reynmen kimdir? Reynmen kaç yaşında? Reynmen Az Sevdim Şarkı sözleri neler?

REYNMEN AZ SEVDİM ŞARKI SÖZLERİ

Seni düşünüp yazmaktan kendi kuyumu kazmaktan başka çarem yok başka çarem yok,

Bu sokaklar deli divane aşık bekçisi seni gören halen yok halen yok

Otur gönül soframda gel gitme yok sana müsade çok az sevdim tadını alamadım

Hatır gönül koydum yollarına sen tek ben bi çare çok az sevdim tadını alamadım

Söz Müzik: Ahiyan

Düzenleme: Özkan Meydan Alican Özbuğutu

Mix Mastering: Dijital Meydan

Kayıt: Abdullah Meydan

Animasyon: SARU

Yaylı: İstanbul Strings

Bağlama: Mesut Çakır

REYNMEN KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Aktaş yayımladığı bir videosunda kendisini Kürt kökenli olarak tanımlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, günümüzde Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.