Haberler

Reyhan Şef kimdir? Reyhan Şef ne zaman, hangi programda yarıştı?

Reyhan Şef kimdir? Reyhan Şef ne zaman, hangi programda yarıştı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mağdurların şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan çiftin, parayı aldıktan sonra kayıplara karıştıkları ve verdikleri sözleri yerine getirmedikleri öne sürüldü. Yapılan işlemlerin ardından Reyhan Şef hakkında adli kontrol kararı verilirken, eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da katıldığı bir yemek yarışmasıyla tanınan şef Reyhan, eşiyle birlikte "hazine arazilerini düşük bedelle kiralama" vaadiyle dört kişiden toplam 28,5 milyon lira aldıkları iddiasıyla gündeme geldi. Peki, Reyhan Şef kimdir?

REYHAN ŞEF TUTUKLANDI MI?

Reyhan Şef ve dini nikahlı eşi M.S.S., restoran müşterileriyle kurdukları ilişkiler sırasında, eşinin avukat olduğunu ve herhangi bir ihale süreci olmadan orman niteliğini kaybetmiş hazine arazilerini düşük maliyetle kiralayabileceklerini iddia etti. Bu vaatlerle 28,5 milyon TL topladıkları öne sürüldü.

Mağdurların şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çift gözaltına alındı. Reyhan Şef, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.S.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REYHAN ŞEF KİMDİR?

Reyhan S., 2019 yılında Seda Sayan'ın sunduğu yemek programı Yemekteyiz'e katılarak haftanın birincisi oldu. Bu başarı sayesinde adını duyuran Reyhan, kısa sürede ekranlarda tanınan bir isim haline geldi.

Yarışmadan sonra "Reyhan Şef" olarak anılmaya başlanan isim, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edindi. Yemek paylaşımları ve programdaki performansı ile özellikle yemek severlerin ilgisini çekti.

Elde ettiği ünü değerlendiren Reyhan S.'nin İstanbul'da bir restoran açtığı biliniyor. Böylece televizyon başarısını, gastronomi alanındaki girişimleriyle sürdürdü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP'den kayyum kararına itiraz

CHP, kayyum kararı sonrası harekete geçti
Putin: Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var

3 yıldır süren savaşı bitirecek mesaj: Görüşmeye hazırım
İsrail, Gazze'yi işgal operasyonlarının ikinci aşamasına başladı

Gazze adım adım yok oluyor! İşgalde ikinci aşamaya geçildi
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.