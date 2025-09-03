Reyhan Şef kimdir? Reyhan Şef ne zaman, hangi programda yarıştı?

İstanbul'da katıldığı bir yemek yarışmasıyla tanınan şef Reyhan, eşiyle birlikte "hazine arazilerini düşük bedelle kiralama" vaadiyle dört kişiden toplam 28,5 milyon lira aldıkları iddiasıyla gündeme geldi. Peki, Reyhan Şef kimdir?

REYHAN ŞEF TUTUKLANDI MI?

Reyhan Şef ve dini nikahlı eşi M.S.S., restoran müşterileriyle kurdukları ilişkiler sırasında, eşinin avukat olduğunu ve herhangi bir ihale süreci olmadan orman niteliğini kaybetmiş hazine arazilerini düşük maliyetle kiralayabileceklerini iddia etti. Bu vaatlerle 28,5 milyon TL topladıkları öne sürüldü.

Mağdurların şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çift gözaltına alındı. Reyhan Şef, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.S.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REYHAN ŞEF KİMDİR?

Reyhan S., 2019 yılında Seda Sayan'ın sunduğu yemek programı Yemekteyiz'e katılarak haftanın birincisi oldu. Bu başarı sayesinde adını duyuran Reyhan, kısa sürede ekranlarda tanınan bir isim haline geldi.

Yarışmadan sonra "Reyhan Şef" olarak anılmaya başlanan isim, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edindi. Yemek paylaşımları ve programdaki performansı ile özellikle yemek severlerin ilgisini çekti.

Elde ettiği ünü değerlendiren Reyhan S.'nin İstanbul'da bir restoran açtığı biliniyor. Böylece televizyon başarısını, gastronomi alanındaki girişimleriyle sürdürdü.