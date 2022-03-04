Revart - madem sözleri! Revart - madem şarkı sözleri nedir?
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Yaptığı düetler, epler ve singlelarla adından bahsettiren Revart, yeni şarkısını paylaştı. Son olarak Üzülme şarkısını paylaşan Revart, sözleriyle olduğu kadar müzikleriyle de oldukça beğeniliyor. Dijital müzik platformlarında yayınlanan parça kısa sürede büyük beğeni topladı. Peki bugün yayınlanan Revart Madem şarkı sözleri nelerdir? İşte, Revart madem sözleri!
Revart - madem sözleri, Revart - madem şarkı sözleri gündemin araştırılan şarkıları arasında yerini alıyor. Rap dünyasında bugün birbirinden farklı paylaşımlar yapılıdı. Bunlardan biri de "Revart - madem" oldu. Son zamanlardan yaptığı düetler, müzikler ve iş birlikleriyle adından daha da bahsettiren Revart'ın yeni şarkısı "madem"in sözlerini sizler için derledik.
REVART MADEM ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat]
Diner bu yangınlar da, arkada kalmasın artık gözün
Sensiz haram saniyeler yıllar, kaç sene kaldın ömür
Kiminin ahı bi' kanlı bela olmadı kimsenin ahı hüzün
Sana daha açık olayım madem değeri kalmadı artık sözün
[Bölüm 1]
Farklı diyarlar hep aynı manzara, kaçtım dünyadan etraf kapkaranlık
Bütün yükü üzerime bırakma ne acı ki kaderin ağlarına yakalandım
Bilindiği gibi değil inanma, inandığın sahte yüzler arsız
Aramıza yüksek duvarlar örüyo' sanma yok olur, artık imkansız
[Nakarat]
Diner bu yangınlar da, arkada kalmasın artık gözün
Sensiz haram saniyeler yıllar, kaç sene kaldın ömür
Kiminin ahı bi' kanlı bela olmadı kimsenin ahı hüzün
Sana daha açık olayım madem değeri kalmadı artık sözün
[Bölüm 2]
Ver, ver, ver bi' karar bitir aşkı masal gibi yak şu kurak bedenimi
Biraz var zaman biraz daha yanar sonra al serp yere küllerimi
Ölmedin nasılsa hayat ilerlerken bulursun yeni biri
Ve hala aklındaysam hayallerden çıkar artık beni, ya
[Nakarat]
Diner bu yangınlar da, arkada kalmasın artık gözün
Sensiz haram saniyeler yıllar, kaç sene kaldın ömür
Kiminin ahı bi' kanlı bela olmadı kimsenin ahı hüzün
Sana daha açık olayım madem değeri kalmadı artık sözün
- Lyrics: Revart
- Prod: Aerro
- Mix: Aerro
- Mastering : GKG Mastering
- Artwork: 1998Arthur