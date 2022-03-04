Revart - madem sözleri! Revart - madem şarkı sözleri nedir?

Revart - madem sözleri, Revart - madem şarkı sözleri gündemin araştırılan şarkıları arasında yerini alıyor. Rap dünyasında bugün birbirinden farklı paylaşımlar yapılıdı. Bunlardan biri de "Revart - madem" oldu. Son zamanlardan yaptığı düetler, müzikler ve iş birlikleriyle adından daha da bahsettiren Revart'ın yeni şarkısı "madem"in sözlerini sizler için derledik.

REVART MADEM ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Diner bu yangınlar da, arkada kalmasın artık gözün

Sensiz haram saniyeler yıllar, kaç sene kaldın ömür

Kiminin ahı bi' kanlı bela olmadı kimsenin ahı hüzün

Sana daha açık olayım madem değeri kalmadı artık sözün

[Bölüm 1]

Farklı diyarlar hep aynı manzara, kaçtım dünyadan etraf kapkaranlık

Bütün yükü üzerime bırakma ne acı ki kaderin ağlarına yakalandım

Bilindiği gibi değil inanma, inandığın sahte yüzler arsız

Aramıza yüksek duvarlar örüyo' sanma yok olur, artık imkansız

[Nakarat]

Diner bu yangınlar da, arkada kalmasın artık gözün

Sensiz haram saniyeler yıllar, kaç sene kaldın ömür

Kiminin ahı bi' kanlı bela olmadı kimsenin ahı hüzün

Sana daha açık olayım madem değeri kalmadı artık sözün

[Bölüm 2]

Ver, ver, ver bi' karar bitir aşkı masal gibi yak şu kurak bedenimi

Biraz var zaman biraz daha yanar sonra al serp yere küllerimi

Ölmedin nasılsa hayat ilerlerken bulursun yeni biri

Ve hala aklındaysam hayallerden çıkar artık beni, ya

[Nakarat]

Diner bu yangınlar da, arkada kalmasın artık gözün

Sensiz haram saniyeler yıllar, kaç sene kaldın ömür

Kiminin ahı bi' kanlı bela olmadı kimsenin ahı hüzün

Sana daha açık olayım madem değeri kalmadı artık sözün

Lyrics: Revart

Prod: Aerro

Mix: Aerro

Mastering : GKG Mastering

Artwork: 1998Arthur

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