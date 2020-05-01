Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
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Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü

Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
01.05.2020 22:55 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:55

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının nasıl takip edildiğini uluslararası kamuoyuna duyurdu. Ekipler adım adım takip edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ısrarla üstünde durduğu filyasyonun, Türkiye'de yıllardır uygulandığı ve bu sebepten ötürü koronavirüs ile mücadelede büyük başarı sağlandığı aktarıldı.

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı hasta eden ve 234 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüse karşı mücadelede en etkili yöntemlerden biri olarak, Kovid-19 hastalarının takip edilmesi gösteriliyor.

Son dönemde birçok sağlık kuruluşu hastaların takibinin başarılı olmasının hastalıkla mücadelede kritik bir öneme sahip olduğunu açıklarken, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Ankara'daki Kovid-19 hastalarının nasıl takip edildiğini kamuoyu ile paylaştı.

ÖZEL KIYAFET VE KORUYUCU EKİPMANLAR

Özel kıyafet ve koruyucu ekipmanlara sahip ikişer kişilik ekipler önceden belirli olan evleri tek tek dolaşıyor. Bu görevlilerden biri tıbbi ekipmanlar taşırken diğeri de kağıt ve belge işlemlerini üstleniyor. 15 dakikalık süreç sonrasında başka bir eve geçen görevliler ve yöntemle ilgili olarak, "Türkiye koronavirüs salgınını takip ederek ortadan kaldırmak için hasta olanların temas etmiş olabileceği insanları bu ekiplerle ziyaret ediyor. Dünya çapında Kovid-19 vaka artış hızında en yüksek ülkelerden biri olduktan sonra yetkililer 6 hafta sonunda Türkiye'de vaka artış hızının durulduğunu açıkladı. Türkiye'deki ölüm sayısı 11 ülkeden daha düşük" bilgisini verdi.

GÜNEY KORE İLE KARŞILAŞTIRMA

Son 10 günde Türkiye'de ölüm sayısının düşük olduğunu aktaran Reuters, "Akıllı telefonlara yüklenen temas takip uygulaması aracılığıyla toplam ölüm sayısını 250'nin altında tutan Güney Kore'nin aksine Türkiye insan gücüne odaklanan bir yöntemi tercih etti" ifadesini kullandı.

Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü

"TEMAS EDİLEN İNSANLAR DA DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLİYOR"

Bakan Koca'nın çarşamba günü 2 ya da 3 ekipten oluşan 5 bin 800'den fazla ekibin Kovid-19 hastalarıyla temas eden 468 bin 390 insanı tespit ettiğini hatırlatan Reuters, bu insanların düzenli olarak sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiğini de vurguladı.

"TELEFONLA DA DURUM GÜNCELLEMESİ YAPILIYOR"

Başkent Ankara'da koordinasyon merkezinin ziyaretlerin yanı sıra telefonla da durum güncellemesi yaptığını aktaran Reuters, haberinde, "Türkiye'deki sistemde ekipler Kovid-19 hastalarıyla temas etmiş olan insanlara semptom göstermeseler de 14 gün evde kalmaları isteniyor" ifadesi kullanıldı.

"BİZ BU SİSTEMİ ONLARCA YILDIR KULLANIYORUZ"

Reuters'a konuşan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Doktor Çiğdem Şimşek, "Her bir evde ortalama 4-5 kişi olduğu için bir de buna iş yerlerinde temas edenler olduğunu düşünürsek tek seferde 200 insanı tespit edebiliyoruz. Bu sistemi grip ve kızamık gibi hastalıklarda da kullanıyoruz onlarca yıldır" dedi.

Reuters'ın haberinde, "Türkiye'de vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte okullar kapatıldı, zorunlu olmayan iş yerleri kapatıldı. Bu kısıtlamalar Güney Kore'den daha sertti ama İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinden daha gevşekti" yorumu yapıldı.

Güncel Manşet

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