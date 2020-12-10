Resulayn nerede? Resulayn kimin kontrolünde? Tarihi, iç savaş!

29.347 nüfusa sahip Resulayn nerede? Resulayn kimin kontrolünde? Tarihi, iç savaş!

RESULAYN NEREDE?

Resulayn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. Rasulayn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasulayn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

RESULAYN TARİHİ NEDİR?

Ras el-Ayn bölgesi, Yukarı Mezopotamya'nın en azından Neolitik çağlardan beri yaşadığı en eski şehirlerden birisidir (M.Ö. 8000). Daha sonra antik Aram kenti Sikkan, Roma kenti Rhesaina ve Bizans kenti Theodosiopolis olarak isimlendirildi. Sasaniler şehri tekrar oluşturmadan önce 578 ve 580 yılında iki kez yok olmuştur. Kent, sakinleri tarafından terk edildi ve şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürüldü, yeniden inşa edildi ve orta çağda bazı Müslüman hanedanlar arasında şiddetli savaşlara sahne oldu. Tamerlane, 14. yüzyılın sonunda kenti ele geçirene kadar Süryani Ortodoks Hıristiyanlarının önemli bir alanı olarak kaldı. Bizanslılar 942 yılında şehre baskın düzenledi. 14. yüzyıl sonunda Timur tarafından yağmalandı. Kentte piskoposluk ve birçok manastır vardı. Kent, ayrıca iki cami ve bir Doğu Suriye kilisesi ve çok sayıda okul, hamam, ve bahçeler içeriyordu. Rasulayn'da 100'den fazla Kaplıca bulunmaktadır. En ünlü kaplıcası olan Nab'a el-Kebrit, kalsiyum lityum ve hatta radyum gibi her şeyi içeren çok yüksek mineral içerikli bir kaplıcadır.

RESULAYN İÇ SAVAŞ!

Ocak 2013 yılında kent YPG'nin eline geçti. 17 Temmuz 2013 tarihinde, PYD ile muhalif El Nusra Cephesi ile Gureba El Şam birlikleri arasındaki şiddetli çatışmalardan sonra Rasulayn kenti, PYD tarafından ele geçirdiğini duyuruldu. Bu iddia muhalif kaynaklar tarafından da doğrulanmıştır.[1] 27 Temmuz tarihinde de Rasulayn, IŞİD'in eline geçmiş, sınır kapılarında da PYD'liler tamamen püskürtülmüş, kısa bir süre sonra kent tekrar PYD tarafından tekrar alınmıştır. Rojava'nın fiili özerk bölgesinde bulunan şehrin, 21 Ocak 2014'te kentin Cezire Kantonu'na bağlandığı ilan edilmiştir. 9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile beraberinde Suriye Ulusal Ordusu ile Resulayn'ı YPG'den temizleyip, 12 Ekim tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından kentte kontrol sağlandığını açıklanmıştır.