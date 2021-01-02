Resulayn'da 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Resulayn'da 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

02.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:40

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın patlamasıyla birlikte etraftakilerin kaçıştığı ve yangının çıktı görülüyor.

BARIŞ HAREKATI'YLA TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Resulayn'da 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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