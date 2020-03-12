Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı - Haber
Resulayn, Güncel

Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı

Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralıAli LEYLAK- Şafak SAĞ / ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

12.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:40
Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı

Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı

Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı.

Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar Haber
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Virüs Türkiye'ye yaradı! Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Haber
Virüs Türkiye'ye yaradı! Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan...
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Suriye'de 1 Rus askeri öldü
Suriye'de 1 Rus askeri öldü
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan James Jeffrey Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı Müslüm Gürses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Uygun Mehmet Kasapoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 18:08:18. #1.14#