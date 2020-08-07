- Resulayn'da bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı: 20 yaralı
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- Resulayn'da bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı: 20 yaralı

- Resulayn'da bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı: 20 yaralı Suriye'nin Resulayn ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı patlayıcı atılması sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

07.08.2020 05:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 05:54

- Resulayn'da bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı: 20 yaralı

RESULAYN - Suriye'nin Resulayn ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı patlayıcı atılması sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin Resulayn ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı. Atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan çocuk ve kadınların bulunduğu aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

- Resulayn'da bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı: 20 yaralı

Kaynak: İHA

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