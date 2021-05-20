Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu hayatı ve biyografisi
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Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu hayatı ve biyografisi

Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu hayatı ve biyografisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan emniyet atama kararlarına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdacade Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Resul Holoğlu 2019'da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Peki, Resul Holoğlu kimdir? Resul Holoğlu hayatı ve biyografisi

Resul Holoğlu kimdir?

Ailesi aslen Trabzon'un Of ilçesinden olan Başkanımız, 1967 yılında Kocaeli ilinde doğdu. İlköğretimi Kocaeli'nde tamamladıktan sonra 1985 yılında Polis Kolejinden, 1989 yılında ise Polis Akademisinden mezun oldu.

Sırasıyla Kayseri, İstanbul, Milano-İtalya (Güvenlik Ataşesi olarak), Şanlıurfa, İstanbul ve Edirne illerinde görev yaptı. Edirne'de İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Başkanımız, 27/02/2014 tarihinden itibaren Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmüş olup Bakanlık Makamının 26/10/2016 tarihli onayı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanmıştır.

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