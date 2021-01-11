Resul Dindar Sırdaş şarkı sözleri
Yaptığı müzikler ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Resul Dindar, Sırdaş'ı geçtiğimiz günlerde paylaştı. Çok sevilen Sırdaş şarkısı, Kuzey Yıldızı adlı dizide yer aldı ve televizyon ekranlarında da büyük beğeni topladı. Peki, Resul Dindar Sırdaş şarkı sözleri nelerdir? Resul Dindar kimdir, Resul Dindar şarkıları neler?
Müzik tarzı ile çok beğenilen Resul Dindar'ın Sırdaş adlı şarkısının sözlerini sizler için derledik.
RESUL DİNDAR SIRDAŞ ŞARKI SÖZLERİ
Yürek yanar da ağlar
Sesini kimse duymaz
Sevdaluk boyle bişey
Sevdun mi unutulmaz
Kara bulutlar sardi
Gene dağun başini
Senden sonra kaybetti
Bu yürek sırdaşini
Anlatsam dertlerumi
Dağlara, denizlere
Nasil inandun gönlum
O yalanci gözlere
SIRDAŞ HAKKINDA DETAYLAR
Yapım: Rd Müzik
Söz&Müzik: Zeki Uçkan
Aranjör: Selim Bölükbaşı
Davul: Arıkan Sırakaya
Bass: Çağrı Doğan
Yaylılar : Gündem Yaylı Grubu
Gitar: Can Tekin Alp
Kemençe & Cura & Perküsyonlar: Selim Bölükbaşı
Mix, Mastering: Evren Arkman
Yönetmen: Canan Satır Ateş
Görüntü Yönetmeni: Sercan Seven
Klip/ Mekan: Sapanca/ Sasa Harmanlık
Kapak Tasarım: Fatih Kocatürk
RESUL DİNDAR KİMDİR?
24 Ocak 1982'de Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Resul Dindar, Türk halk müziği ses sanatçısıdır.
2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Grup, "Karmate", "Nani ve Nayino" adlı iki albüm çıkardı. Bu iki albümün ardından Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde "Divane" adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçe'nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.
36 yaşındaki Resul Dindar, Artvin'de yaşayan anne ve babasını 27 Mart 2018 tarihinde trafik kazası geçirdi. Babası Osman Dindar kurtulurken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen annesi Meliha Dindar, 28 Mart 2018 günü hayatını kaybetti.
Ünlü Şarkıcı Derya Batum Dindar ile evli.
RESUL DİNDAR ŞARKILARI ALBÜMLERİ
Divane (2013)
Dalgalan Karadeniz (2014)
Aşk-ı Meşk (2017)