Resul Dindar Sırdaş şarkı sözleri

Yaptığı müzikler ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Resul Dindar, Sırdaş'ı geçtiğimiz günlerde paylaştı. Çok sevilen Sırdaş şarkısı, Kuzey Yıldızı adlı dizide yer aldı ve televizyon ekranlarında da büyük beğeni topladı. Peki, Resul Dindar Sırdaş şarkı sözleri nelerdir? Resul Dindar kimdir, Resul Dindar şarkıları neler?

Müzik tarzı ile çok beğenilen Resul Dindar'ın Sırdaş adlı şarkısının sözlerini sizler için derledik.

RESUL DİNDAR SIRDAŞ ŞARKI SÖZLERİ

Yürek yanar da ağlar

Sesini kimse duymaz

Sevdaluk boyle bişey

Sevdun mi unutulmaz

Kara bulutlar sardi

Gene dağun başini

Senden sonra kaybetti

Bu yürek sırdaşini

Anlatsam dertlerumi

Dağlara, denizlere

Nasil inandun gönlum

O yalanci gözlere

SIRDAŞ HAKKINDA DETAYLAR

Yapım: Rd Müzik

Söz&Müzik: Zeki Uçkan

Aranjör: Selim Bölükbaşı

Davul: Arıkan Sırakaya

Bass: Çağrı Doğan

Yaylılar : Gündem Yaylı Grubu

Gitar: Can Tekin Alp

Kemençe & Cura & Perküsyonlar: Selim Bölükbaşı

Mix, Mastering: Evren Arkman

Yönetmen: Canan Satır Ateş

Görüntü Yönetmeni: Sercan Seven

Klip/ Mekan: Sapanca/ Sasa Harmanlık

Kapak Tasarım: Fatih Kocatürk

RESUL DİNDAR KİMDİR?

24 Ocak 1982'de Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Resul Dindar, Türk halk müziği ses sanatçısıdır.

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Grup, "Karmate", "Nani ve Nayino" adlı iki albüm çıkardı. Bu iki albümün ardından Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde "Divane" adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçe'nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

36 yaşındaki Resul Dindar, Artvin'de yaşayan anne ve babasını 27 Mart 2018 tarihinde trafik kazası geçirdi. Babası Osman Dindar kurtulurken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen annesi Meliha Dindar, 28 Mart 2018 günü hayatını kaybetti.

Ünlü Şarkıcı Derya Batum Dindar ile evli.

RESUL DİNDAR ŞARKILARI ALBÜMLERİ

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)