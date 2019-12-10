Restoranın camlarını kırdı, güvenlik kamerasına yakalandı

10.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:58

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkollü bir restoranın camlarını kıran şüpheli, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yüzünü atkı ile kapatmış vaziyette içkili restoranın önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, önce taş ile mekanın camlarını kırmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheli şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Birkaç dakika sonra yeniden dönen şüpheli, bu kez elindeki kalasla camlara vurmaya başladı.



Mekandaki tüm camlar kırıldı. Şüpheli şahsın camları kırarken elini de kestiği görüldü. Cama sıçrayan kan örnekleri, incelenmek üzere DNA'ya gönderildi. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri restoran önüne gelerek incelemelerde bulundu. Ardından çağrılan Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri de bahse konu olaya ilişkin inceleme başlattı.



Cam kırma vakasına ilişkin 'Mala Zarar Verme' suçundan soruşturma başlatılırken, şüpheli şahsın kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA