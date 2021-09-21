Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler
İstanbul Kağıthane'de hem kasap hem de restoran olarak çalışan bir işletmeye et taşındığı sırada mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Sevkiyatı yapan işçiler, tüm hijyen koşullarını hiçe sayarak çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere etleri bıraktı.
KAĞITHANE (Haberler.com) - İstanbul'da yaklaşık 442 bin 415 nüfusa sahip Kağıthane ilçesindeki bir işletmede mide bulandıran görüntüler oluştu. Hem kasap hem de restoran olarak çalıştığı belirtilen işletmeye et sevkiyatı sırasında tüm hijyen koşulları hiçe sayıldı.
Show TV'nin özel haberine göre karkas etler, kamyonlar aracılığıyla kasaba getirildi. Fakat etlerin taşındığı sırada işçilerin hiçbir temizlik önlemi almaması ve çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere etleri bırakması büyük tepki çekti.
Skandal görüntüler, bununla da kalmadı. İşçiler, kamyondaki tüm etleri aynı işlemle restorana taşıdı. Kasapta mı yoksa restoranda mı kullanılacağı belli olmayan etler, müşteriler tarafından tüketildi. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, yetkililerin harekete geçmesini istedi.
Karkas et üzerinde sadece yağ, kas, deri, kan damarı, sinir kısımlarını bulunmaktadır. Bu şekilde olan etlerin tümü karkas et olarak isimlendirilmektedir.