Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

KAĞITHANE (Haberler.com) - İstanbul'da yaklaşık 442 bin 415 nüfusa sahip Kağıthane ilçesindeki bir işletmede mide bulandıran görüntüler oluştu. Hem kasap hem de restoran olarak çalıştığı belirtilen işletmeye et sevkiyatı sırasında tüm hijyen koşulları hiçe sayıldı.

HİÇBİR TEMİZLİK ÖNLEMİ ALMADILAR

Show TV'nin özel haberine göre karkas etler, kamyonlar aracılığıyla kasaba getirildi. Fakat etlerin taşındığı sırada işçilerin hiçbir temizlik önlemi almaması ve çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere etleri bırakması büyük tepki çekti.

TÜM ETLER AYNI ŞEKİLDE TAŞINDI

Skandal görüntüler, bununla da kalmadı. İşçiler, kamyondaki tüm etleri aynı işlemle restorana taşıdı. Kasapta mı yoksa restoranda mı kullanılacağı belli olmayan etler, müşteriler tarafından tüketildi. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, yetkililerin harekete geçmesini istedi.

KARKAS ET NE DEMEK?

Karkas et üzerinde sadece yağ, kas, deri, kan damarı, sinir kısımlarını bulunmaktadır. Bu şekilde olan etlerin tümü karkas et olarak isimlendirilmektedir.

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