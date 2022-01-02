RESTORANDA ÇOCUĞU ÖNÜNDE KOCA DAYAĞI; SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ - Haberler
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RESTORANDA ÇOCUĞU ÖNÜNDE KOCA DAYAĞI; SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derya EVREN İSTANBUL DHAEyüpsultan'da, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından, restoranda 6 yaşındaki çocuğunun önünde dayak yiyen kadın, darp anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

Derya EVREN İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından, restoranda 6 yaşındaki çocuğunun önünde dayak yiyen kadın, darp anlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan 29 yaşındaki Elif Dağatar, sosyal medya hesabından yardım isteyerek, boşanmak üzere olduğu kocası 34 yaşındaki kocası Ertuğrul T. tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde dayak yediği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Kocasından şikayetçi olduğu öğrenilen Elif Dağatar, görüntülü paylaşımında, Dün boşanmak üzere olduğum eşim tarafından ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE darp edildim ve ilk kez değil defalarca şikayet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet! ifadelerine yer verdi.

RESTORANDA ÇOCUĞU ÖNÜNDE KOCA DAYAĞI; SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

RESTORANDA ÇOCUĞU ÖNÜNDE KOCA DAYAĞI; SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

RESTORANDA ÇOCUĞU ÖNÜNDE KOCA DAYAĞI; SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

RESTORANDA ÇOCUĞU ÖNÜNDE KOCA DAYAĞI; SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ (1)

RESTORANDA ÇOCUĞU ÖNÜNDE KOCA DAYAĞI; SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ (1)

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