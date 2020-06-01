Restoran ve kafeler açıldı
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Restoran ve kafeler açıldı

Türk mutfağının son derece kaliteli ve sağlıklı bir mutfak olduğunu ifade eden Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hizmete ara veren ve bugün tekrar açılan lokanta ve kafelerde müşterilerin güvenle yemek...

Restoran ve kafeler açıldı
01.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:46

Türk mutfağının son derece kaliteli ve sağlıklı bir mutfak olduğunu ifade eden Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hizmete ara veren ve bugün tekrar açılan lokanta ve kafelerde müşterilerin güvenle yemek yiyebileceğini söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan lokanta, restoran, kafe ve pastaneler genelge ile belirtilen tedbirlerle bugün yeniden açıldı. Tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de faaliyete geçen lokantalarda müşteriler, kolonya ve dezenfektanla karşılanırken, girişte ateşleri de ölçülüyor. Personelin maske ve siperlikle hizmet verdiği lokanta ve kafelerde servis ise eldivenle yapılıyor. Masaların arasında sosyal mesafe kurulları uygulanırken, menüler de masalarda yer almıyor.

Yaklaşık 80 günlük aradan sonra, paket servisle müşterilerine hizmet veren ya da kapalı olan 150 bin işletmenin kapılarını açtığı için mutlu olduklarını söyleyen Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, "Portakalın çamaşır suyuyla yıkandığı bir döneme geçtik. Güven kaybı var ama bulaş yemekten içmekten geçmiyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Türk mutfağı çok sağlıklı ve kaliteli bir mutfak. Müşterilerimiz bize güvensin" dedi.

"Saat uygulamasından muaf olmak istiyoruz"

İşletmelerin kapalı kalması nedeniyle üzerlerinde ekonomik bir baskı oluştuğunu ifade eden Yenice, "Dükkanlarımızın tekrar açılması bizleri mutlu etti. Müşterilerimizi kapıda ateş ölçer ile karşılıyoruz. İçeriye girerken dezenfektan verip ellerini temizlemelerini sağlıyoruz. Aynı gruptan arkadaşlar bir arada oturabiliyor ancak diğer masaların arasında 70 santimetre mesafe olması gerekiyor. İçeriye maske ile giren müşteriler yemek yerken maskesini çıkarıp yemek yedikten sonra tekrar maskesini takıyor. Personelimiz de aldıkları hijyen eğitimi ile birlikte maske, siperlik ve eldivenle hizmet veriyor" diye konuştu.

Lokanta ve kafelerin yayınlanan genelge ile saat 22.00'de kapatılması gerektiğini hatırlatan Yenice, "Günün batma saati zaten 21.00'e yakın bir zaman. Denizin kıyısındaki restoranların saat 22.00'de kapanması demek hiç açılmamış olması demek. Pastanelere, kafelere insanlar akşam evde yemeklerini yedikten sonra geliyor. Uygulanacak kapanış saati olan 22.00'nin mutlak bir şekilde revize edilmesi gerekiyor. Biz lokantacılar olarak saat uygulamasından muaf olmak istiyoruz. Hiç değilse saat 24.00'e kadar açık olmak bile bir nebze bizi rahatlatır. Özellikle denize kıyısı olan noktalarda insanlara saat 22.00'de dükkan kapattırmak esnafı zora sokar. Bunun değerlendirileceği inancındayız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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