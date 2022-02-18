RESTORAN İŞLETMECİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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RESTORAN İŞLETMECİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Can Sürvar'ın bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Can Sürvar'ın bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı. Bir kadın tarafından evinin balkonundan çekilen görüntüde katil zanlısı Y.E.'nin bağırarak kendisinden kurtulmaya çalışan Sürvan'ın peşinden koşup bıçakladığı anlar yer aldı.

Katil zanlısı Y.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

RESTORAN İŞLETMECİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

RESTORAN İŞLETMECİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

RESTORAN İŞLETMECİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

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