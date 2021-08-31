Ressamlar, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla Birgi'yi resmetti
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Ressamlar, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla Birgi'yi resmetti

Ressamlar, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla Birgi'yi resmetti
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ressamlar, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek sağlamak amacıyla tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Birgi Mahallesinde resim yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ressamlar, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek sağlamak amacıyla tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Birgi Mahallesinde resim yaptı.

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen "İncir Zamanı Resim Çalıştayı"nda buluşan 28 ressam Birgi'nin güzelliklerini tuvale aktardı.

Ödemiş Kent Konseyi Kültür ve Sanat Kolu Başkanı Nezihe Uzunkol, Birgi sakinlerini sanatla buluşturmayı ve dar gelirli ailelerin eğitim masraflarını karşılaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uzunkol, resimlerin satışından elde edilen gelirle özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarının kırtasiye giderlerini sağlamayı istediklerini aktardı.

Ressam Mustafa Ali Kasap ise projenin bir başka amacının Birgi'yi sanatla dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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