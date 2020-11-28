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Ressam Kubat

28.11.2020 07:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 07:42
Ressam Kubat

"İpek Açar'la İpek Yolu" adlı programa konuk olan ünlü türkücü, salgın nedeniyle ailesiyle birlikte neredeyse hiç dışarı çıkmadıklarını açıkladı: "Dışarı çıkmıyoruz, kendimizi böyle korumaya çalışıyoruz.

"İpek Açar'la İpek Yolu" adlı programa konuk olan ünlü türkücü, salgın nedeniyle ailesiyle birlikte neredeyse hiç dışarı çıkmadıklarını açıkladı: "Dışarı çıkmıyoruz, kendimizi böyle korumaya çalışıyoruz. Ben de kendimi resme verdim, 5-6 aydır tuvalin karşısındayım." Kubat, 4 yaşındaki kızı Ayza'nın kendisine çok şey öğrettiğini de söyledi: "Karantinada kızım ve eşimle birbirimize kenetlendik. Kızım bana çok şey öğretiyor. O büyürken ben de hayatı yeniden öğreniyorum."

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Kaynak: Hürriyet

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