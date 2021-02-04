Ressam İbrahim Balaban'ın doğumunun 100. yılı

Balaban Sanat Galerisi tarafından 2019'da hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban'ın 100. yaş günü anma sergisiyle kutlanıyor.

Ressam Abidin Dino'nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği, Nazım Hikmet'in ise "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban'ın anma sergisi yarın saat 16.00'da Balaban Sanat Galerisi'nin Beyoğlu'ndaki salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Çağdaş Türk resim sanatında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Balaban'ın ürettiği, yağlı boya, desen, baskı, seramik ve heykellerden oluşan çok sayıda eserin yer alacağı sergi hafta içi her gün 10.30-19.00 saatleri arasında 12 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz