Ressam İbrahim Balaban'ın doğumunun 100. yılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ressam İbrahim Balaban'ın doğumunun 100. yılı

04.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:12
Ressam İbrahim Balaban'ın doğumunun 100. yılı

Balaban Sanat Galerisi tarafından 2019'da hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban'ın 100. yaş günü anma sergisiyle kutlanıyor.

Balaban Sanat Galerisi tarafından 2019'da hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban'ın 100. yaş günü anma sergisiyle kutlanıyor.

Ressam Abidin Dino'nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği, Nazım Hikmet'in ise "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban'ın anma sergisi yarın saat 16.00'da Balaban Sanat Galerisi'nin Beyoğlu'ndaki salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Çağdaş Türk resim sanatında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Balaban'ın ürettiği, yağlı boya, desen, baskı, seramik ve heykellerden oluşan çok sayıda eserin yer alacağı sergi hafta içi her gün 10.30-19.00 saatleri arasında 12 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Aykut Kocaman
Tüm Haberler Ptt Rektör Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ressam İbrahim Balaban'ın doğumunun 100. yılı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:14:45. #1.14#
title