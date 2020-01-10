Ressam Canip Taşkıran suluboya sergisi ile Bornova'da

10.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:12

Deniz, insan, hayvan ve doğa temalı 60 seçme eserden oluşan sergi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde 13 Ocak'ta açılacak. Öğretmenliğinin 35. yılını kutlayan Taşkıran, 16.00'daki açılışın ardından workshop sunum da gerçekleştirecek.

Sanat yaşamı boyunca insan ve doğayı odak alarak figür, natürmort, peyzaj türünde eserler ortaya koyan sanatçının kişisel sergisi, 25 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler