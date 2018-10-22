Ressam Aliyev'in Eserleri Sergilendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Azeri Ressam Muhammet Aliyev'in açtığı "Hayatımdaki Kareler"temalı kişisel resim sergisi Gaziantep'te açıldı.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, eserlerin hem öğrenciler hem de sanatseverlere yararlı olacağını belirterek, Muhammet Aliyev'in bundan sonraki yaşamında çok sayıda eserler vermesini arzu ettiğini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi'nin kendisine çok güzel imkanlar sunduğunu söyleyen Öğretim Görevlisi Azeri Ressam Muhammet Aliyev, bu sayede daha rahat ve verimli çalıştığının altını çizdi. Aliyev,"Yaşadığım olayları boyanın dili ile yansıtmaya çalıştım. Herhangi bir olay yaşadığımda hemen o olayın ruh haline bürünerek eser oluşturmaya çalışırım. Sergideki bütün çalışmaları hayatımdan bir şeyler katarak oluşturdum. İnsan yaşantıları birbirine yakın; sevinç, mutluluk ve hüzün bütün insanlığın ortak paydalarıdır" ifadelerini kullandı.

Muhammet Aliyev'in kendi yaşantısından resmettiği 24 yağlı boya ve 17 grafik eserinin yer aldığı sergiye GAÜN Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Şehmus Demir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, 18 Kasım'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek. - GAZİANTEP