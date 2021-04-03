Resmi Gazete'de yayımlandı! Azerbaycan dahil 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 10 büyükelçi merkeze çekildi, 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Bu kararlar arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoral'ın merkeze alınıp, yerine Cahit Bağcı'nın atanması da yer aldı.