Resmi Gazete bugünün kararları neler? 9 Mart Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31418 sayılı Resmi Gazete kararları
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 9 Mart Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31418 sayılı Resmi Gazete kararları

09.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:32
Resmi Gazete bugünün kararları neler? 9 Mart Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31418 sayılı Resmi Gazete kararları

9 Mart tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 9 Mart Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 9 Mart günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 9 Mart Salı 2021 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 9 MART 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3592)

ATAMA KARARI

–– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer?SÖNMEZ Bu Görevlerinden Alınmış ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Müdürlüğe Salim Arda ERMUT'un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/138)

YÖNETMELİKLER

–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3593)

–– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

–– Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2018/115, K: 2020/81 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/44, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/31 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/43, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/45, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/38, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/62, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/49, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/53, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/44, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/38 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/57, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/39 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/63, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/66, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/41 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/64, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/42 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/63, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/43 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/65, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/44 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/67, (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/45 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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