Reşit Karabacak ne zaman öldü? Reşit Karabacak kaç yaşında? Reşit Karabacak kimdir?
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Reşit Karabacak ne zaman öldü? Reşit Karabacak kaç yaşında? Reşit Karabacak kimdir?

04.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:43
Reşit Karabacak ne zaman öldü? Reşit Karabacak kaç yaşında? Reşit Karabacak kimdir?

Reşit Karabacak ne zaman öldü? Reşit Karabacak kaç yaşında? Reşit Karabacak kimdir? Reşit Karabacak başarıları, biyografisi!

Reşit Karabacak ne zaman öldü? Reşit Karabacak kaç yaşında? Reşit Karabacak kimdir? Reşit Karabacak başarıları, biyografisi haberimizde.

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 5 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Türk güreşçisidir. Güreş sporuna 1973 yılında İzmir'de başladı. Balkan Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilikleri ve Dünya Şampiyonası'nda dereceleri vardır. Milli Takım antrenörlüğü yapmıştır. İlk şampiyonluğunu güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile yakaladı. Ardından Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, ilerleyenGüreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yapan Reşit Karabacak, Kovid-19 hastalığına yakalanmıştızamanda sporu bıraktı.

REŞİT KARABACAK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yapan Reşit Karabacak, Kovid-19 hastalığına yakalanmıştı ve kalp krizi geçirdi. Usta sporcu 19 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, corona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 66 yaşında aramızdan ayrılan Karabacak, bugün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Karabacak'ın naaşı, ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

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