Resident Evil: Welcome to Raccoon City Filmi
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Resident Evil: Welcome to Raccoon City Filmi

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ünlü video oyunu serisinden 2002 yılında beyaz perdeye uyarlanan Ölümcül Deney filminin yeniden uyarlamasının yönetmen koltuğunda Dehşet Denizi, Ziyaretçiler: Gece Av, Korku Kapanı, Darkhunters gibi filmlerinden tanıdığımız Johannes Roberts oturuyor. Resident Evil, insanlarla zombiler arasında yaşanan savaşı konu ediyordu.

Yönetmen: Johannes Roberts

Senaryo: Johannes Roberts

Oyuncular: Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, Neal McDonough, Tom Hopper, Robbie Amell, Avan Jogia, Donal Logue, Lily Gao, Nathan Dales, Stephannie Hawkins, Josh Cruddas, Chad Rook, Janet Porter, Aleks Alifirenko Jr., Pamela MacDonald, Holly de Barros, Sammy Azero, Pat Thornton, Darren W. Marynuk, Carson Manning

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Yapımcı Firma: Sony Pictures Entertainment (SPE)

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Almanya, ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Sony Pictures Entertainment (SPE)

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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