Resident Evil Village çıkış fragmanı yayınlandı!

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil oyun serisinin yeni hayatta kalma-korku video oyunu Resident Evil Village'ın çıkış fragmanı yayınlandı. Resident Evil Village hangi platformlarda ne zaman çıkıyor? Türkiye pazarındaki fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Capcom, Resident Evil serisinin sekizinci devam oyunu Resident Evil Village'ın çıkış fragmanını yayınladı. Resident Evil Village, 7 Mayıs'ta PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.

Resident Evil Village standart sürümü PlayStation Store'da 499,00 TL, Xbox Store'da 485,00 TL ve Steam'de 279,00 TL'den satışa sunuluyor. Deluxe sürümü ise PlayStation Store'da 569,00 TL, Xbox Store'da 554,00 TL ve Steam'de 332,22 TL'den satışta.

Oyunun bütün sürümleri için ön sipariş bonusları dekoratif silah eklentisi Mr. Raccoon Weapon Charm ve tabanca mühimmatı, av tüfeği mühimmatı, ilk yardım tedavi paketi ve maymuncuk bulunan Survival Resources Pack içeriyor. Deluxe sürüm ek olarak Trauma Pack, ekran filtresi, özel güvenli oda arka plan müziği ve Resident Evil Village deneyimini destekleyecek pek çok öğeye sahip olacak.

RESIDENT EVIL VILLAGE FRAGMANI