Reshad Strik kimdir? Reshad Strik aslen nereli, kaç yaşında?

TRT ekranlarında yaptığı belgesel sunumu ile dikkat çeken başarılı isim Reshad Strik kimdir? Reshad Strik aslen nereli, kaç yaşında? Reshad Strik Müslüman mı?

TRT ekranlarında yaptığı belgesel sunumu ile dikkat çeken başarılı isim Reshad Strik kimdir? Reshad Strik aslen nereli, kaç yaşında? Reshad Strik Müslüman mı?

RESHAD STRIK KİMDİR?

Reshad Strik Boşnak kökenli Avustralyalı aktör. Yeni Güney Galler'in Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, gençken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sant Akademisi'ne katıldı. 2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için zaman harcadı. Reshad, ayrıca Bosna-Hersek'teki iki uzun metrajlı filmi, "İnkılaplar" ı ve Boşnak filmi Ja sam iz Krajine, zemlje kestena'yi 2013'te piyasaya sürdü. Reshad Strik, ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.