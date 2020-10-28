Resen soruşturma ne demek? Resen soruşturma nasıl yapılır?

Charlie Hebdo adlı mizah dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaret dolu karikatür sonrası resen soruşturma başlatıldı. Peki, resen soruşturma nedir? Resen görevlendirme nedir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı. Bunun üzerine resen soruşturmanın ne olduğu merak edildi.

RESEN SORUŞTURMA NEDİR?

Hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir terim olan resen soruşturmada, hakimler kamu davalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır. Ayrıca cumhuriyet savcısının herhangi bir şikayet söz konusu değilken kendiliğinden ilgili mahkemeye başvurması durumu da hukuk dilinde resen olarak tanımlanmaktadır.

Soruşturma, Cumhuriyet savcısı tarafından gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yürütülen şüpheli ve müşteki haklarının daha fazla kısıtlandığı, ancak usul işlemlerinin maddi gerçeği araştırma ve adil yargılamayı temin amacıyla yapıldığı bir ceza muhakemesi hukuku kurumudur.

Kovuşturma, soruşturma neticesinde şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek ceza davası açılması ile başlayan yargılama sürecidir. Kovuşturma evresi, mahkeme tarafından yürütülür. Kovuşturma, bir taraftan iddia ve savunmanın karşılıklı tartıştığı, diğer taraftan soruşturma aşamasında toplanmayan delillerin de toplandığı yargılama aşamasıdır. Mahkeme tarafından yürütülen kovuşturma, kural olarak herkese açık, sözlü ve duruşmalı yapılır.

RESEN GÖREVLENDİRME NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı personelin, başvuruları ya da tercihleri dışında göreve atanmaları durumuna resen atama adı verilir. Resen atamalarla ilgili istisnalar kurumlar tarafından yayınlanan çeşitli yönetmeliklerce hükme bağlanmıştır.