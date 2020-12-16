Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda?
16 Aralık'ta oynanacak olan, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda?
16 Aralık'ta oynanacak olan, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Rennes ve Marsilya 16.12.2020 Çarşamba günü Fransa Ligue 1 karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports Max 2 canlı yayınlıyor.
Rennes Marsilya Hangi Tarihte?
Rennes Marsilya Futbol karşılaşması tarihi 16.12.2020
Rennes Marsilya Hangi Kanalda?
Rennes - Marsilya maçını Bein Sports Max 2 canlı olarak yayınlayacak
Rennes Marsilya Maçı Hangi Gün?
Rennes - Marsilya maçı Çarşamba günü oynanacak
Rennes Marsilya Saat Kaçta?
Rennes - Marsilya Maçın başlama saati 23:00