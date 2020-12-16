Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda?
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Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda?

16.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:05
Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda?

16 Aralık'ta oynanacak olan, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Rennes ve Marsilya 16.12.2020 Çarşamba günü Fransa Ligue 1 karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports Max 2 canlı yayınlıyor.

Rennes Marsilya Hangi Tarihte?

Rennes Marsilya Futbol karşılaşması tarihi 16.12.2020

Rennes Marsilya Hangi Kanalda?

Rennes - Marsilya maçını Bein Sports Max 2 canlı olarak yayınlayacak

Rennes Marsilya Maçı Hangi Gün?

Rennes - Marsilya maçı Çarşamba günü oynanacak

Rennes Marsilya Saat Kaçta?

Rennes - Marsilya Maçın başlama saati 23:00

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